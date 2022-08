Nach Trennung – Mia Madisson und Matteo Rocco kaufen sich neue Eheringe

1 / 7 Erst Anfang Juli sagte Mia Madisson, dass sie und ihr Ehemann Matteo Rocco «getrennte Wege» gingen. Instagram/shhhmadisson Nun dürften zwischen dem Paar wieder alle Probleme geklärt sein. Auf Instagram verriet die 25-Jährige am Dienstagabend, dass sie und der Tätowierer sich neue Eheringe besorgt hätten. Instagram/shhhmadisson Ihre ersten Ringe habe sie nämlich verloren. Instagram/shhhmadisson

Darum gehts Anfang Juli gab Mia Madisson (25) bekannt, dass ihr Ehemann Matteo Rocco (30) und sie «getrennte Wege» gingen.

Jetzt zeigen sich die beiden wieder gemeinsam auf Instagram.

Das Paar hat sich sogar neue Eheringe gekauft.

Sind Mia Madisson und Matteo Rocco etwa wieder glücklich vereint? Erst Anfang Juli bestätigte die 25-Jährige, dass sie und der 30-Jährige nach drei Monaten Ehe «getrennte Wege» gingen. Der Grund: Matteo sei nicht glücklich über ihre Teilnahme an Realityshows und sie hätten sich zudem oft gestritten. «Es kommt der Moment, in dem es einfach zu viel ist», so Mia dazumal. Nun scheinen sich die Wogen wieder geglättet zu haben, wie die neuesten Instagram-Stories der Influencerin vom Dienstagabend zeigen.

«Ich und Matteo haben uns neue Eheringe anfertigen lassen, weil ich meine verloren habe», sagt Mia zu ihren rund 66’800 Followerinnen und Followern. Anschliessend hält sie eine rote Schatulle in Herzform in die Kamera, in der sich die Schmuckstücke befinden: zwei Eheringe und ein Verlobungsring mit funkelndem Diamanten. «Das sind 21 Karat Gold», schrieb sie dazu.

Glaubst du, Mia und Matteo sind wieder ein Paar? Ja, ist doch offensichtlich. Hmm, da habe ich meine Zweifel, sie hat ja nach der Trennung gesagt, dass sie einfach noch viel Zeit miteinander verbrächten. Nein, glaube ich nicht. Das ist mir so was von egal.

Gemeinsamer Urlaub in Italien

Doch damit nicht genug: Mia und Matteo sind zusammen in die Ferien nach Italien geflogen. So zeigt sie sich in einem Video neben ihrem Mann, scheinbar auf der Rückbank eines Autos sitzend. Als Location-Tag fügt sie «Sardinien» an. In einem weiteren Clip streichelt Matteo liebevoll Mias Fuss, bevor sie ein gemeinsames Abendessen mit Freunden geniessen.

«Ich bin immer noch verheiratet und immer noch ein Paar», sagte Mia in einem jüngsten Interview mit «Züri Today» über ihren Beziehungsstatus. Und klärt auf: «Klar, wir hatten ein wenig Stress und ich habe auch gesagt, wir sind ‹getrennte Wege› gegangen, das bedeutet aber nicht, dass wir uns getrennt haben.» Wäre sie nicht mehr verliebt, wäre sie auch nicht mehr mit ihm verheiratet.