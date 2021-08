Real-Lohn geleakt - 21 Millionen Franken – der irre Gehalts-Wahnsinn von David Alaba

An der EM stiess Alaba als Captain von Österreichs Nationalmannschaft bis in den Achtelfinal gegen den späteren Europameister Italien vor.

So hatte sich David Alaba das Einleben in Madrid wohl nicht vorgestellt. Österreichs Fussballstar steckte sich bloss wenige Tage nach dem Einstieg ins Mannschaftstraining mit seinem neuen Verein Real mit dem Coronavirus an und verweilt deswegen zurzeit in der Quarantäne. Grund zur Freude dürfte für den langjährigen Bayern-Verteidiger derweil aber der Blick aufs Bankkonto bieten. Dem «Spiegel» gelang es Informationen zu den Vertragsdetails von Alabas Kontrakt über fünf Jahre bei Real zu beschaffen und veröffentlichte diese in seiner neusten Ausgabe.