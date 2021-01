In der Primarschule Thomasgarten wurde ein Fall der Corona-Mutation B117 nachgewiesen. Der kantonsärztliche Dienst ordnete in der Folge eine Massentestung für alle ersten bis dritten Klassen sowie deren Familien an.

Die Schule kann unter diesen Umständen den Präsenzunterricht nicht mehr aufrechterhalten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Ab Freitag wechseln sämtliche Klassen der Primarschule Thomasgarten auf Fernunterricht. Dieser wird vorerst bis am 5. Februar aufrechterhalten.

Am Freitag steht auch eine zweite Testreihe an, für all jene, deren Tests am Montag und Dienstag noch negativ ausgefallen sind. Damit sollen allfällige weitere versteckte Infektionen entdeckt werden.