Uttar Pradesh (Indien) : 21 Tage altes Mädchen in Holzkiste treibend auf dem Ganges gefunden

Ein Bootsführer hörte in Ghazipur im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh seltsame Geräusche aus einer auf dem Ganges treibenden Holzkiste: Darin lag ein 21 Tage altes Baby.

Chaudhary meldete seinen Fund den Behörden, die das Findelmädchen in eine Spezialklinik für Kleinkinder brachten. Dem Kind wurde nach einem Zettel, der neben dem Kind in der Schachtel lag, der Name Ganga gegeben. Seine Identität und Herkunft werden nun von der Polizei untersucht. Der Bundesstaat Uttar Pradesh wird nun für Gangas Wohlergehen und seine Unterbringung in einem Waisenhaus sorgen.