Corona-Ausbruch in Bündner Musiklager

21 weitere Personen positiv getestet

In einem Musiklager im Kanton Graubünden kam es zu einem Corona-Ausbruch. In der Zwischenzeit wurden rund zwei Dutzend Neuinfektionen gemeldet.

Die Gemeindepräsidentin von Churwalden ist verärgert. In einem Musiklager auf dem Gemeindegebiet von Margrith Raschein kam es zu einem Corona-Ausbruch. Doch niemand informierte die Gemeinde.

In einem Musiklager der christlichen Jugendorganisation Adonia ist das Coronavirus ausgebrochen. Rund 100 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren verbrachten die letzte Woche mit Betreuungspersonen im Lager in Parpan GR .

Sieben Personen infizierten sich mit dem Virus. Laut dem Tages-Anzeiger kamen am Freitag 21 weitere hinzu. Wie Rudolf Leuthold, Leiter des kantonalen Gesundheitsdepartements, sagt, sei es zu den neubestätigten Infektionen bei Personen aus dem Umfeld von Lagerteilnehmern gekommen.

Das kantonale Gesundheitsamt teilte am Donnerstag mit, 80 der 100 Jugendlichen wohnten im Kanton Graubünden. Im siebentägigen Lager seien vergangene Woche Darbietungen für ein Abschlusskonzert einstudiert worden. Das Gesundheitsamt wurde eigenen Angaben zufolge am Montag über die Neuinfektionen im Lager informiert.

Einige Teilnehmer des Jugendlagers waren am vergangenen Wochenende, noch vor Auftreten von Symptomen, weiter in ein anderes Ferienlager gezogen. Die rund 30 Teilnehmer wurden sofort in Quarantäne gesetzt, und das Ferienlager wurde aufgelöst.