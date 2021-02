Weil dazu die Bise bläst, fühlt sich die Kälte gleich nochmals arktischer an.

In der ganzen Schweiz herrschen heute Minustemperaturen – mit Ausnahme vom Tessin.

Es ist bitterkalt in der Schweiz.

Am Wochenende bleibt es bitterkalt – dafür wird es schön.

Weil die Bise bläst, fühlen sich die Minustemperaturen noch kälter an.

Werte über null Grad sind nicht leicht zu finden. Lediglich im Tessin klettert das Thermometer über den Gefrierpunkt. Im Rest der Schweiz herrscht die Kältewelle. Am kältesten ist es um Mitternacht auf der Glattalp mit -22 Grad, gefolgt von der Alp Buffalora mit -20 Grad, wie MeteoNews schreibt.

Fürs Wochenende gilt weiter: Der Dauerfrost hat die Schweiz fest im Griff. Am Samstag gibt es im Flachland bis zu minus sieben Grad, am Sonntagmorgen sogar minus zehn Grad. Erst am Sonntagnachmittag werden wieder Temperaturen von maximal null Grad erreicht, prognostiziert Stefan Scherrer von MeteoNews.