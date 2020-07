Minus in La Brévine, Tropennacht in Lugano

22 Grad Unterschied – Schweiz erlebte eine Nacht der Extreme

Die Temperaturen nördlich der Alpen fielen in der Nacht auf Dienstag auf tiefe Werte. Im Süden hingegen gab es eine Tropennacht.

Nördlich der Alpen wie etwa am Zürichsee war es am Dienstagmorgen kühl. An einigen Orten gab es sogar Frost. (Archivbild)

Es war ein frischer Morgen. Im Zürcher Unterland und in Schaffhausen etwa wurden tiefe einstellige Werte gemeldet, wie Meteonews in einem Tweet schreibt. In Hallau SH etwa fiel das Thermometer auf 5,9 Grad. In Bodennähe gab es sogar nur 1,7 Grad. In La Brévine, dem «Sibirien der Schweiz», wurde mit –0,7­­­ Grad sogar Frost registriert. In Bodennähe gab es sogar nur –2,6 Grad.