Ostermundigen BE : 20-jährige Frau tot aufgefunden – Mann (22) in Haft

In Ostermundigen ist am Mittwoch eine leblose Frau aufgefunden worden. Die 20-Jährige dürfte Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein. Ein 20-jähriger Mann wurde festgenommen.

In einer Wohnung an der Bachstrasse in Ostermundigen BE haben Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern am Mittwochmittag eine verstorbene Frau aufgefunden. Es handelt sich dabei um eine 20-jährige Schweizerin, wie die Kapo mitteilt.