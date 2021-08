Egg ZH - 22-Jährige prallt frontal in Mähdrescher

Am Mittwochabend ist eine junge Frau frontal in einen Mähdrescher gefahren.

Eine 22-jährige Frau ist am Mittwoch kurz vor 17.30 Uhr auf der Rällikerstrasse in Egg ZH gefahren. Sie kam aus bisher ungeklärten Gründen in einer Linkskurve von der Strasse ab und geriet anschliessend auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie frontal in einen Mähdrescher, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.