1. Mai in Bern: 21-Jährige wegen Sprayereien verurteilt

«Scheiss Schweiz» sprühte die 21-jährige Verurteilte während einer 1.-Mai-Demo in Bern an mehrere Fassaden in der Innenstadt.

Zusammen mit einer Freundin nahm eine heute 21-Jährige an der nicht-bewilligten 1. Mai Kundgebung in Bern im Jahr 2022 teil, heisst es in einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Bern. Eine Sprühdose im Gepäck folgte sie dem Umzug und begann, entlang der Demoroute an insgesamt sechs unterschiedliche Wände und Schaufenster Sprüche zu sprühen.