Fatale Behandlung mit Salzwasser : 22-Jährige starb nach Salzwasser-«Kur», die ein Teufelsaustreiber anordnete

Ein angeblicher Wunderheiler ordnete bei einer jungen Libanesin wegen deren Kinderlosigkeit eine Salzwasser-Behandlung an. Die Frau starb nach wenigen Tagen. Nun wurden ihr Ehemann und dessen Mutter zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Eine junge Frau aus dem Libanon starb Ende 2015 an einer «Teufelsaustreibung», die ein angeblicher Wunderheiler angeordnet hatte.

Im Prozess um den Tod einer 22-Jährigen bei einer versuchten Teufelsaustreibung durch einen angeblichen Wunderheiler, hat das Berliner Landgericht am Montag den aus dem Libanon stammenden Ehemann und die Schwiegermutter des Opfers zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Schwiegervater erhielt eine Bewährungsstrafe. Die Urteile erfolgten wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Der ebenfalls angeklagte «Wunderheiler» Mazen K. wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung sowie einer Zahlung von 1500 Euro verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Wajdi H. sowie dessen Mutter Widad A. und dessen Vater Mohamad H. auf Empfehlung des islamischen Wunderheilers K. im Dezember 2015 dem Opfer Nesma M. über eine Woche hinweg täglich rund anderthalb Liter Salzwasser verabreicht hatten. Der sogenannte Hodscha empfahl demnach das Vorgehen, um einen vermeintlichen Teufel auszutreiben, den er für die Kinderlosigkeit des Paars verantwortlich machte. Die Frau trank nach Feststellungen des Gerichts das Salzwasser zu Beginn noch freiwillig. Ihr gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich jedoch zusehends. Als die Frau nicht mehr selbstständig trinken konnte, hielten ihr Ehemann und dessen Eltern sie fest und flössten ihr das Salzwasser ein. Die Frau starb nach einer Woche im Spital.

Der Vorwurf der Teufelsaustreibung habe sich bestätigt, sagte die vorsitzende Richterin. «Teufelsaustreibung hört sich laut an, so war es hier aber nicht – Nesma M. ist eines stillen Todes durch Salzwassergabe über mehrere Tage gestorben», merkte die Richterin an.