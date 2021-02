In Buchs im Kanton St. Gallen kam es am Dienstagabend zu einem Tötungsdelikt. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, kam eine 22-Jährige ums Leben. Erste Ermittlungen zeigen, dass es am Abend zu einem Streit zwischen der 22-jährigen Schweizerin und ihrem Freund, einem 24-jährigen Somalier, kam.