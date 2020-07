Tierquälerei-Fall

22-Jähriger band Hund mit Draht fest, bis dieser erstickte

Vor dem Regionalgericht Oberland wurde ein Mann der Tierquälerei schuldig gesprochen. Er entwickelte eine Drahtseil-Vorrichtung für seinen Hund, an dem dieser letztlich verendete.

Es ist ein trauriger Fall, der am Mittwoch vor dem Thuner Regionalgericht verhandelt wurde. Die Protagonisten: ein 22-jähriger Mann und sein verstorbener Hund. Der Vierbeiner, der als Welpe aus dem Ausland kam, entwickelte laut dem Halter ein schwieriges Verhalten. So sei er ständig ausgerissen oder habe Türen zerkratzt, wenn man ihn für kurze Zeit allein gelassen habe.

Um dem Einhalt zu gebieten, fertigte der Mann eine spezielle Vorrichtung an: Er wickelte dem Vierbeiner ein Drahtseil um den Brustkorb, damit dieser nicht aus seinem Halsband schlüpfen konnte, und band ihn an kurzer Leine an. Ende Juli 2019 kams zum Drama: Der Halter verliess kurz die Küche, in der der Hund angebunden war. Unter anderem wegen eines Gewitters geriet dieser in Panik und bewegte sich derart heftig, dass sich der Draht zusammenzog und auf den Brustkorb drückte – der Hund erstickte, wie die «Berner Zeitung» berichtet.