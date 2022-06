Liddes VS : 22-jähriger Berner verliert bei Töff-Unfall im Wallis sein Leben

Auf der Route du Gd-St-Bernard in der Gemeinde Liddes kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kam dabei ums Leben.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich auf der Route du Gd-St-Bernard in der Gemeinde Liddes.

Kurz vor 19 Uhr fuhr ein Motorradfahrer auf der Route du Gd-St-Bernard von Orsières in Richtung Liddes. Am Ausgang einer leichten Kurve in Fontaine Dessous (Liddes) verlor der Motorradfahrer aus noch nicht geklärten Gründen die Kontrolle über seine Maschine und wurde weggeschleudert.