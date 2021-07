Gampelen BE : 22-Jähriger blocht mit 185 km/h durch 60er-Zone

Ein Auto wurde in Gampelen mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Lenker wird sich vor der Justiz verantworten müssen. Den Ausweis musste er auf der Stelle abgeben.

Der Tacho des Junglenkers zeigte weit mehr als 100 km/h zu viel an.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Gampelen in der Nacht auf letzten Samstag, gegen 2:30 Uhr, wurde ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen: Das Fahrzeug, das von Cudrefin in Richtung Gampelen unterwegs war, passierte die Kontrollstelle auf der Cudrefinstrasse mit 185 km/h nach Abzug der gesetzlichen Toleranz. Erlaubt sind auf dem betreffenden Strassenabschnitt maximal 60 km/h.