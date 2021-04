Deutschland : 22-Jähriger flüchtet nach Corona-Verstoss vor Polizei, stürzt und verletzt sich schwer

Eine Gruppe von Männern feierte ausgelassen in einer Wohnung mit viel Alkohol, als plötzlich die Polizei auftauchte. Für einen Beteiligten endete die Party im Spital.

Zum Balkonsturz kam es in Nordrhein-Westfahlen.

Beim Versuch, sich nach Verstössen gegen die Corona-Regeln vor der Polizei zu verstecken, ist ein 22-jähriger Mann im nordrhein-westfälischen Wipperfürth von einem Balkon gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gehörte er zu einer Gruppe von vier Männern, die sich in einer Wohnung getroffen und mit viel Alkohol gefeiert hatten. Der Vorfall ereignete sich am Karfreitag.