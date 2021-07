22-Jähriger gerät bei Schlatt TG unter Setzmaschine und wird schwer verletzt

Mesocco GR, 27.07.2021: Ein 44-jähriger Lastwagenfahrer fuhr am Dienstagnachmittag über die Autostrasse A13 in Richtung San Bernardino. In einer Rechtskurve in Mesocco GR rutschte die gesamte Ladung mit Plastikrollen von der Ladefläche und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte kein Gegenverkehr. Gemäss ersten Erkenntnissen war die gesamte Ladung von rund 23 Tonnen nicht gesichert.