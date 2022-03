Zürich – 22-jähriger Insasse legt Brand in Zelle und wird verletzt 

In einer Zelle des Gefängnisses Horgen brach am Montagabend ein Feuer aus.

Im Gefängnis Horgen standen am späten Montagabend die Feuerwehr, Sanität und Polizei im Einsatz. Der Grund: Ein Inhaftierter hat seine Zelle in Brand gesetzt. Laut der Direktion der Justiz und des Innern konnte das Feuer gelöscht werden, bevor es auf weitere Teile des Gebäudes übergreifen konnte. Wie der Insasse das Feuer entfachen konnte, sei unklar und wird untersucht.

Gemäss der Mitteilung erlitt der 22-jährige Mann erhebliche Brandverletzungen und musste umgehend in ein Spital gebracht werden. Es seien keine weiteren Personen verletzt worden. Allerdings sei ein grösserer Sachschaden entstanden. Die Brandermittler der Kantonspolizei Zürich klären nun die Brandursache ab und rapportieren in der Folge an die zuständige Staatsanwaltschaft.