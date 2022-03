Windisch AG - 22-Jähriger kommt mit 600-PS-Boliden von Strasse ab und landet auf Dach

Die Polizei verzeigte den Neulenker an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis auf Probe vorläufig ab.

Am Auto entstand Totalschaden.

In Windisch AG kam es am Sonntag zu einem Unfall. Der 22-jährige Italiener und seine 19-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon.

Mit dem gleichen Wagen verursachte der Beifahrer in Windisch später einen Selbstunfall.

Mit einem gemieteten Sportwagen gerieten zwei junge Männer gestern mit stark übersetztem Tempo in eine Geschwindigkeitskontrolle.

Mit einem Lasermessgerät führte die Polizei am Sonntagnachmittag auf der Salhofstrasse in Erlinsbach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz nach 17 Uhr erfasste die Polizei einen BMW M8 mit 148 km/h. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Da mit der Geschwindigkeitsüberschreitung von 64 km/h der sogenannte Rasertatbestand eröffnet war, leitete die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung ein. Die Polizei nahm dem 24-jährigen Italiener den Führerausweis ab, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.