Bei einer Kollision in Roggwil wurden sechs Personen verletzt.

Nach einem Unfall in Roggwil TG mussten sechs Personen ins Spital.

Ein 22-jähriger Autofahrer verliess am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, von St. Gallen herkommend den Autobahnzubringer Arbon West und bog nach links in die Amriswilerstrasse ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau übersah er dabei das vortrittsberechtigte Auto einer 39-Jährigen, die in Richtung Arbon unterwegs war. ­­Es kam zu einer frontal seitlichen Kollision. Das Auto des 22-Jährigen wurde über die Gegenfahrbahn geschleudert und geriet das angrenzende Wiesenbord hinunter, wo es schliesslich stehen blieb.