22-jähriger Mann bekommt Glasflasche über den Kopf gezogen

Benken SG, 07.06.2020: Kurz nach 20 Uhr ist in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hans-Bernhardhof in Brand geraten. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Schuld am Brand ist wohl eine auf dem Herd vergessene Pfanne.