Pfungen ZH: 22-Jähriger muss 450 Franken zahlen, weil er Gleis am falschen Ort überquerte

Rund 450 Franken Strafe muss der 22-jährige S.* zahlen. Ende Februar hat er ein Gleis am Bahnhof in Pfungen ZH überquert und dabei die dafür vorgesehene Schwelle nicht benutzt. «Weil eine Bahnunterführung fehlt, wurde vor mehreren Jahren eine Schwelle über das Gleis montiert», erzählt S. Die Zuggäste müssten jeweils über die Schwelle, um auf das hintere Gleis zu gelangen.

«Ich gebe zu, dass ich an dem Tag nicht die dafür vorgesehene Schwelle benutzte, sondern ein paar Meter daneben das Gleis überquerte, um direkt zur Tür des Zuges zu gelangen», sagt S. Daraufhin sei er von zwei Mitarbeitenden der Transportpolizei angesprochen worden: «Als ich im Zug sass, kamen sie auf mich zu und erklärten mir, dass ich eine Verzeigung oder eine Verwarnung erhalten werde, und nahmen meine Personalien auf. Ich begriff anfangs gar nicht, um was es genau geht», so der 22-Jährige. Zudem sei ihm versprochen worden, dass die Busse der Gleisüberschreitung maximal 100 Franken betragen werde.