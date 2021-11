Mutter und Tochter lebensbedrohlich verletzt - 22-Jähriger nach Horror-Unfall in Dietikon angeklagt

In Dietikon kam es vor zwei Jahren zu einem Horror-Unfall.

Die Staatsanwaltschaft klagt den damals 20-jährigen Lenker unter anderem wegen mehrfacher Körperverletzung an.

Vor zwei Jahren krachte in Dietikon ein damals 20-Jähriger aus der Region Limmattal mit einem BMW in einen Ford. Dabei wurden eine 42-jährige Mutter und ihre vierjährige Tochter lebensgefährlich verletzt. Wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft gegen den Kosovaren wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung, qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln und weiterer Delikte Anklage erhoben.