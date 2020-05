Aktualisiert 17.05.2020 09:43

Unterseen BE

22-jähriger Raser mit 164 km/h ausserorts geblitzt

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Unterseen BE hat die Berner Kantonspolizei in der Nacht auf Samstag ein Auto gemessen, das doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Dem Fahrer wurde der Führerausweis abgenommen.

Die Berner Kantonspolizei führte am Freitag in Unterseen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz vor 23:40 Uhr hatte es ein Lenker besonders eilig: Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz war er mit 164 km/h statt der erlaubten 80km/h unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 22-Jährige konnte nach einer kurzen Verfolgung angehalten werden. Ihm wurde der Führerausweis entzogen, das Auto wurde sichergestellt. Der Mann muss sich wegen eines Raserdelikts vor der Justiz verantworten.

Dasselbe gilt für einen 47-Jährigen, der am Freitagabend ausserorts in Brüttelen mit 140 km/h durch die Tempokontrolle rauschte.