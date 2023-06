Winterthur: 22-Jähriger flüchtet vor Polizei

Kurze Zeit später entdeckte eine Patrouille der Kapo den gesuchten Personenwagen, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Auto befanden sich drei Personen. Als der Lenker das Polizeifahrzeug bemerkte, setzte er zu einer halsbrecherischen Flucht an. Unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln raste er mit teilweise über 100 km/h über Winterthur Ohringen und Neftenbach nach Buch am Irchel. Dort lenkte er das Fahrzeug in den Wald und anschliessend auf eine abfallende Waldlichtung, wo es auf einem Baumstrunk zum Stehen kam.