Waadt

22-jähriger Töfffahrer stirbt nach Selbstunfall

In der Nähe von Château-d'Oex VD ist es zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer gekommen. Der 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Selbstunfall in der Nähe von Château-d'Oex VD am Montagnachmittag ums Leben gekommen. Der Lenker hatte in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in eine Strassenmauer geprallt.