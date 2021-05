Dietikon ZH - 22-Jähriger verliert Kontrolle über Ferrari und prallt in Mauer

Am Samstagabend kurz vor 19 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit einem Sportwagen auf der Überlandstrasse in Dietikon ZH in Richtung Spreitenbach AG . Ausgangs der Rechtskurve, auf der Höhe der Einmündung zur Weiningerstrasse, geriet das Fahrzeug wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte rückwärts gegen eine Mauer. W ie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, blieb d er Lenker unverletzt . Am Fahrzeug entstand grosser Sachschaden. Wegen des Unfalls musste die Strasse für rund zwei Stunden gesperrt werden.