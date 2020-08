Zu schnell in die kurve

22-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Ein 22-jähriger Mann, fuhr am Freitagabend 31.7 um zirka 19.50 Uhr mit zwei Begleitern auf der Albisstrasse in Richtung Passhöhe. Auf der Höhe der Abzweigung Weidbrunnenstrasse verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Das Auto schlitterte über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Randstein und einem Hydranten, ehe es zur Seite kippte.