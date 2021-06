Rosshäusern BE - 22-Jähriger wird von Betonkran getroffen und stirbt

In Rosshäusern starb am Dienstagmorgen ein 22-Jähriger bei einem Arbeitsunfall.

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich in der Rosshäusern in der Gemeinde Mühleberg des Kantons Bern ein schwerer Unfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Polizei war ein 22-jähriger Mann auf einer Baustelle dabei, mit einer Autobetonpumpe Beton zu giessen. Dabei neigte sich das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen zur Seite und der Mann wurde durch den Pumpenarm getroffen.