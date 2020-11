Bad Zurzach AG : 22-Jähriger zerlegt Dodge Challenger bei Überholmanöver

Der Lenker verlor die Beherrschung über das leistungsstarke Fahrzeug und rammte einen Bus. Er musste den Führerausweis abgeben.

Das Fahrzeug kam in einem Bachbett zum Stehen.

Am Freitagabend war ein 22-jähriger Autofahrer auf der Bruggerstrasse in Bad Zurzach unterwegs. Bei einem Überholmanöver verlor er die Kontrolle über das leistungsstarke Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.