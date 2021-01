Eine Kindergartenklasse der Schulanlage Ebnet in Abtwil SG muss in Quarantäne.

22 Kinder einer Kindergartenklasse vom Schulhaus Ebnet in Abtwil SG befinden sich noch bis am Freitag in Quarantäne. Vergangene Woche wurde ihrer Lehrerin positiv auf Corona getestet. Wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt, gab die Frau an, dass sie zwei Tage zuvor mit den Kindern in der Pause zusammen gegessen hatte. Dazu hatte sie die Maske abgenommen.