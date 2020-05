Aktualisiert 23.04.2020 14:24

Massenhaft Fälle

224 km/h auf der A1 – die aktuelle Raser-Chronologie

Die Polizei stellt im April eine «starke Zunahme von Raser- und Schnellfahrten» fest. Alleine in den Kantonen Zürich, Aargau und Bern gab es massenhaft Fälle – eine Auswahl.

von 20 Minuten

Mitte März hat ein Leser diese Szene beobachtet. (Video: Leser-Reporter)

4. April

Anlässlich einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn A1 wurde ein 35-jähriger Nordmazedonier mit 209 km/h statt de r erlaubten 120 km/h gemessen. Der Mercedes-Lenker wurde vorläufig festgenommen und musste seinen Ausweis abgeben.

6. April

In Brüttelen BE wurde ein 19-jähriger Töfflenker angezeigt, nachdem er mit 158km/h in einer 8 0er-Zone gemessen wurde. E r musste seinen Ausweis abgeben und sein Töff wurde sichergestellt.

9. April

In den Gemeinden Oberschottikon und Neftenbach ZH wurden insgesamt zehn Schnellfahrer gestoppt und teil weise angezeigt. Sie wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 101 und 120 km/h statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Dem schnellsten Autolenker, ein 30-jähriger Schweizer, wurde der Ausweis vor Ort entzogen.

10. April

In Gossau ZH wurde ein Mann mit 103 km/h statt 80 km/h gemessen. Nur kurz darauf lenkte ein Mann sein Auto mit 167 km/h durch die Messstelle. Der 52-jährige Schweizer musste seinen Ausweis sofort abgeben.

Die Kantonspolizei Aargau stoppte bei Suhr einen 19-jährigen Lenker eines Subaru WRX, der mit mit 144 km/h auf einer 80er-Strecke unterwegs war. Der Neulenker musste seinen Ausweis abgeben. Ebenfalls nicht mehr weiterfahren durften fünf Automobilisten und ein Motorradfahrer, die mit Geschwindigkeiten zwischen 122 und 126 km/h gemessen worden waren. Zwei Autofahrer mit Tempo 117 und 118 km/h konnten ihre Fahrt fortsetzen, müssen aber ebenfalls mit dem Führerausweisentzug rechnen.

In Detligen BE nahm die Kapo Bern einen 32-jährigen Tö f flenker f est, nachdem er mit 158 km/h statt der erlaubten 80km/h unterwegs gewesen war. Den Ausweis musste er abgeben, das Motorrad wurde sichergestellt.

Bei Meiringen wurden fünf Motorräder mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz passierten die Motorräder die Kontrollstelle mit 172, 163, 158, 157 beziehungsweise 151 km/h. Erlaubt sind auf entsprechenden Strassenabschnitt maximal 80 km/h. Den Männern im Alter zwischen 31 und 44 Jahren wurde der Führerausweis vor Ort abgenommen. Auch die Motorräder wurden sichergestellt.

11. April

Auf der A1 bei Spreitenbach gingen der Polizei ein BMW M6 mit 235 km/h und gleichzeitig ein Audi RS6 mit 224 km/h ins Netz. Bei den Autos handelte es sich um zwei Mietfahrzeuge aus dem Kanton Zürich. Die Lenker, ein 21-jähriger Kosovare und ein 19-jähriger Serbe, wurden ermittelt und festgenommen. Im Zuge der Geschwindigkeitskontrolle suchte die Polizei in der Nacht weitere vier Automobilisten am Wohnort auf, um ihnen den Führerausweis abzunehmen. Sie waren mit 168 bis 187 km/h gemessen worden.

Bei Oberhof AG wurde ein 21-jähriger Schweizer angehalten, der mit 153 km/h in seinem Kia unterwegs war. Da er den Rasertatbestand erfüllte, wurde auch hier die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Im weiteren wurde ein Motorradfahrer mit 130 km/h gemessen. Auch er musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben.

12. April

I n der Nacht auf Ostersonntag wurde auf der A1 bei Spreitenbach e in VW Beetle mit 219 km/h gemessen . Der 22-jährige kolumbianische Lenker wurde noch in der Nacht an seinem Wohnort in Baden festgenommen.

Bei einer Kollision auf der A51 bei Wallisellen ZH wurden mehrere Leute verletzt. Es besteht der dringende Verdacht, dass ein Raser-Rennen zum Unfall führte.

13. April

Im Gebiet Boowald AG zog die Polizei zwei Raser aus dem Verkehr. So war ein 31-jähriger Pole mit seinem Motorrad mit 166 km/h statt den erlaubten 80 km/h unterwegs. Auf der gleichen Strecke wurde danach ein 29-jähriger Serbe aus dem Kanton Solothurn mit 145 km/h erwischt.

14. April

Polizisten führten in Langnau am Albis ZH eine Verkehrskontrolle durch. Ein 24-jähriger Mann wurde mit 106 km/h anstelle der erlaubten 50 km/h erwischt.

15./16. April

In Bülach und Dielsdorf ZH gab es Kontrollen. E in Automobilist wurde mit einer 116 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. E in 37-jährigen Mann aus der Dominikanischen Republik fuhr 124 km/h . Den Ausweis musste er noch vor Ort abgeben.

In Oetwil an der Limmat ZH fuhr ein 23 - jähriger Töfflenker mit 150 km/h s tatt Tempo 80 .

