Der Rekord-Gewinn geht in die Schweiz und zwar an eine Einzelperson.

Der Euromillions-Rekordjackpot ist geknackt! Der Gewinn von satten 228 Millionen Franken geht in die Schweiz, wie die Zeitung « Le Parisien » berichtet. Und zwar geht die Rekordsumme an einen einzelnen Gewinner oder eine einzelne Gewinnerin. Die Zahlen vom Freitag sind: 6, 12, 22, 29 und 33 mit den Sternen 6 und 11.

Zuvor war es während mehreren Ziehungen zu keinem Jackpotgewinn gekommen. Gleich sechs Personen schrammten am Dienstag am Rekordjackpot von Euromillions vorbei. Da jedoch die Jackpot-Obergrenze bei 228 Millionen Franken liegt, wurden die 15 Millionen Franken, die normalerweise in den Jackpot fliessen, der tieferen Gewinnklasse zugewiesen. Am Dienstag profitierte schon eine Person aus der Schweiz. Sie hatte sechs Zahlen richtig getippt und gewann somit 4,5 Millionen Franken.