Euromillions : 228-Millionen-Jackpot wieder nicht geknackt

Wieder nicht die richtigen Zahlen getroffen: Auch am Dienstag wurde der Euromillions-Jackpot nicht geknackt. Am Freitag könnte dann der grösste Jackpot der europäischen Lotterie-Geschichte geknackt werden.

Am Dienstagabend hat bei der Euromillions-Ziehung wieder niemand den Mega-Jackpot von 228 Millionen Franken geknackt. Es ist das neunte Mal in Folge, dass niemand den Jackpot holt. Die Gewinnzahlen lauteten: 9 – 18 – 30 – 39 – 45 plus die Sterne 1 – 3, wie Euromillions in einem Tweet mitteilt.