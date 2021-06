Bodensee - 23 Boote und Heli suchen bisher erfolglos vermissten Kajakfahrer

In der Nacht suchten 23 Boote samt Besatzung nach dem Mann – erfolglos.

An der Suche beteiligt waren zeitweise 23 Boote und ein Polizeihelikopter.

Insgesamt 23 Boote der Wasserschutzpolizei des Polizeipräsidiums Einsatz, der Bayrischen und der Österreichischen Wasserschutzpolizei, der Schweizer Seepolizei, der Feuerwehr, des Zolls und des DLRG, sowie ein Polizeihubschrauber und zahlreiche Kräfte an Land, suchten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen vermissten 60-jährigen Kajakfahrer im Bereich zwischen Friedrichshafen (D) und Romanshorn.

Der in Polen wohnhafte Mann besuchte am Sonntag mit seiner Ehefrau und seinem Sohn den öffentlichen Badestrand des Freizeitgeländes Friedrichshafen-Manzell. Gegen 18 Uhr begab sich der als sportlich beschriebene Mann mit einem aufblasbaren Kajak ins Wasser, schreibt das Polizeipräsidium Ravensburg. Er wollte damit an das gegenüberliegende Schweizer Ufer paddeln. Der Mann hatte kein Handy bei sich.