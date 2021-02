Mit Hilfe von Leihmüttern : 23-Jährige ist Mutter von elf Kindern – und die Familie soll noch wachsen

Christina und Galip Öztürk haben Grosses vor: Nach elf Kindern sollen es noch viele weitere werden. Für diesen Plan brauchen sie die Hilfe von Leihmüttern.

Es sollen noch viel mehr werden, so die junge Mutter.

Bereits jetzt haben die beiden zehn gemeinsame Kinder, eines hat Christina in die Ehe mitgebracht.

Christina Öztürk ist 23 Jahre jung, gebürtige Russin und schon elffache Mutter. Zusammen mit ihrem Mann Galip teilt sie ihr Leben und das Projekt Grossfamilie mit über 74’000 Instagram-Followern. In der Biographie des Accounts steht, dass es irgendwann einmal 105 sein könnten. Eine zufällig ausgewählte Zahl, wie die junge Mutter gegenüber dem Magazin « Woman.ru » verrät und wohl auch nicht 100 Prozent ernst gemeint. Mehr sollen es aber auf jeden Fall werden. «Aber alles zu seiner Zeit», so die junge Frau.

Denn bereits jetzt haben Christina und Galip Öztürk mit ihren elf Kindern alle Hände voll zu tun. Ihre älteste Tochter Viktoria (6) brachte die 23-Jährige bereits in die Ehe mit. Die anderen zehn Babys hat das Ehepaar von Leihmüttern austragen lassen. Es sei schwierig und trotzdem das erklärte Ziel, allen Kindern die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken, so Christina Öztürk gegenüber dem Magazin.

Klinik organisierte die Leihmütter

Als sich die beiden während Strandferien am Schwarzen Meer ineinander verliebten und schnell klar wurde, dass sie eine grosse Familie zusammen haben möchten, kam die Option der Leihmutterschaft zur Sprache. Und obwohl Christina Öztürk am Anfang nicht ganz wohl bei dem Gedanken war, willigte sie schlussendlich ein. Alleine schon deshalb, weil sie ansonsten rein biologisch an ihre Grenzen stossen würde.