Wetzikon: 23-Jährige von Unbekanntem angefallen und sexuell misshandelt

Am frühen Sonntagmorgen vom 21. August wurde eine 23-jährige Frau in Wetzikon Opfer eines Sexualdeliktes. Den bisherigen Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich zufolge war sie kurz nach zwei Uhr zu Fuss von der Wetziker-Chilbi kommend auf der Grüningerstrasse Richtung Grüt unterwegs. Höhe Hofstrasse wurde sie unvermittelt durch einen unbekannten Mann angefallen und sexuell schwer misshandelt. Beim Herannahen von Drittpersonen liess der Unbekannte von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuss, durch das angrenzende Maisfeld, in unbekannte Richtung.