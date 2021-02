Stansstad NW : 23-Jähriger auf Drogen mit 160 km/h im 80er-Bereich geblitzt

Am Donnerstag wurde auf der A2 bei Stansstad eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurde ein 23-Jähriger mit 160 km/h auf dem Tacho gemessen.

Ein 23-jähriger Mann passierte am Donnerstag kurz vor 18 Uhr eine Messstelle auf der A2 bei Stansstad mit 160 km/h. Erlaubt sind in diesem Streckenabschnitt 80 km/h. Der Fahrzeuglenker konnte in der Folge durch die Kantonspolizei Uri an seinem Wohnort vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz.