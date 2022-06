Hallau SH: 23-jähriger Autofahrer kracht mit Audi S3 in Wohnzimmer

Ein 23-Jähriger krachte am Samstagabend in das Wohnzimmer eines Hauses.

Ein 23-jähriger Autofahrer verursachte am Samstagabend in Hallau SH einen aufsehenerregenden Unfall: Er krachte kurz vor Mitternacht in ein Wohnhaus und landete mitten im Wohnzimmer. Wie die Schaffhauser Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr er aus bislang ungeklärten Gründen bei einer Verzweigung in eine Wiese, überquerte diese und kam erst nach der Kollision mit dem Haus zum Stillstand.