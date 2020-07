23-jähriger Autolenker rast mit 104 km/h durchs Dorf

Herisau AR, 08.07.2020: Ein 61-jähriger Rollerfahrer war am frühen Morgen in Richtung Herisau Dorf unterwegs. Auf Höhe der Huebstrasse 24 kreuzte unvermittelt ein Dachs die Strasse. Der Rollerfahrer kollidierte mit dem Tier, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Mann wurde verletzt und musste ins Spital.