Vicosoprano GR : 23-Jähriger fährt frontal in Schulbus

Nach einem sogenannten Sekundenschlaf ist ein Lenker (23) auf die Gegenspur geraten und dort mit einem entgegenkommenden Schulbus verunfallt.

Die Unfallstelle in Vicosoprano GR.

Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag um 7.25 Uhr auf der Hauptstrasse von Vicosoprano GR in Richtung Castasegna GR. Aus der Gegenrichtung lenkte ein 43-Jähriger einen leeren Schulbus. «Auf einer Geraden schlief der 23-Jährige gemäss eigenen Angaben ein, wobei sein Auto auf die Gegenfahrspur geriet und dort frontal mit dem Schulbus kollidierte», schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Die beiden Lenker wurden zur ambulanten Behandlung ins Spital nach Spino gebracht. Die total beschädigten Fahrzeuge wurden abtransportiert. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.