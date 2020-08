vor 53min

Brutale Schlägerei

23-Jähriger in Basler Innenstadt bewusstlos geprügelt

In der Basler Steinenvorstadt kam es in der Nacht auf Samstag zu einer brutalen Schlägerei. Ein junger Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Spital eingeliefert werden musste.

von Reto Heimann

Darum gehts In der Basler Steinenvorstadt kam es zu einer Schlägerei, an der rund 10 Personen beteiligt waren.

Ein Leservideo zeigt, wie ein junger Mann zuerst bewusstlos geschlagen wird und dann am Boden weiter auf ihn eingeprügelt wird.

Die Polizei konnte zwei mutmassliche Täter festnehmen. Sie sucht Zeugen.

Die Schlägerei ereignete sich in der Steinenvorstadt in der Basler Innenstadt nahe des Barfüsserplatzes. Auf einem Leservideo ist zu sehen, wie mehrere Männer sich prügeln. In der Prügelei wird einer der Männer so stark getroffen, dass er benommen liegen bleibt. Auf dem Video ist dabei zu sehen, wie sein Kontrahent auch dann noch auf ihn einprügelt, als er schon am Boden liegt.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt bestätigt den Vorfall und spricht von einer «gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen». Demnach hätten mehrere Passanten die Polizei verständigt, als es um ca. 1:15 Uhr zur Prügelei kam.

«Diverse Gesichtsverletzungen»

Die Staatsanwaltschaft schreibt in einer Medienmitteilung, dass rund zehn Personen in die Schlägerei involviert waren. Sie bestätigt weiter, dass es sich beim ohnmächtig Liegengebliebenen um einen 23-jährigen Mann handelt. Er musste mit «diversen Gesichtsverletzungen» mit der Sanität in die Notfallstation eingewiesen werden.