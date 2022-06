Sohn von Präsidentschaftskandidat : 23-jähriger Indonesier tot in Berner Aare gefunden

Seit zwei Wochen wurde er vermisst: Am Mittwoch wurde der Sohn des indonesischen Goveurners Ridwan Kamil leblos aus der Aare geborgen.

Am Mittwochmorgen wurde er nun bei der Stauwehr Engehalde in Bern leblos gefunden.

Bei der Stauwehr Engehalde in Bern wurde am Mittwochmorgen ein lebloser Mann im Wasser entdeckt. Spezialisten und Spezialistinnen der Seepolizei der Kantonspolizei Bern konnten einen Körper im Überlaufbecken der Stauwehr lokalisieren und daraufhin bergen. «Es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden», vermeldet die Berner Kantonspolizei.

Die rechtsmedizinischen Abklärungen ergaben, dass es sich beim Verstorbenen um den indonesischen Staatsangehörigen handelt, der seit dem 26. Mai 2022 in der Aare vermisst wurde. Der 23-Jährige hatte sich damals zum Schwimmen in den Fluss begeben und war dabei in eine Notlage geraten. Er ist infolge dieses Unfallgeschehens ertrunken. Beim Verstorbenen handelt es sich um den Sohn des indonesischen Goveurners Ridwan Kamil.