Schafisheim AG: 23-Jähriger kracht mit gemietetem AMG gegen Mast – Totalschaden

Am Montag fuhr ein 23-Jähriger mit einem Mercedes-Benz AMG in einen Mast.

Ein 23-jähriger Aargauer fuhr am Montag kurz nach 16.30 Uhr auf der Aarauerstrasse in Schafisheim von Lenzburg kommend in den Kreisverkehr «Schoren». Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau heisst, verliess er diesen in Richtung Hunzenschwil AG, wo er die Herrschaft über den Mercedes-Benz AMG C63 verlor. Der weit über 400 PS starke Sportwagen geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und prallte in der Folge heftig gegen das massive Tragwerk einer Signalisation.