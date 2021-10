Polizei in Zürich sucht Zeugen : 23-Jähriger rammt mit seinem BMW mehrere geparkte Autos

Am Freitagnachmittag kam es an der Alfred-Escher-Strasse in Zürich zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 23-jähriger Lenker wurde in der Folge festgenommen.