Am vergangenen Wochenende stoppten Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) in Thayng e n SH e inen 23-Jährigen Schweizer, der mehrere H undert Kilogramm Fleisch mit sich führte. Der Fahrer war zuvor über einen nicht besetzten Grenzübergang aus Deutschland in die Schweiz eingereist, wie es in einer Mitteilung heisst . Das Fahrzeug ist im Kanton Zürich gemeldet.