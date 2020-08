vor 22min

Polizeimeldungen Ostschweiz

23-Jähriger schrottet Audi und will die Sache vertuschen

Am Sonntag ist ein 23-Jähriger in Wattwil SG verunfallt. Er wollte den Unfall vertuschen. Geklappt hat das allerdings nicht.

von Tabea Waser

Ermittlungen ergaben, dass der Verunfallte sein Auto selbst mit einem Landwirtschaftsfahrzeug barg, in einem Unterstand abstellte und die Kontrollschilder entfernte. Der 23-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Er war betrunken gefahren. Am Auto entstand Totalschaden.

Eine Auskunftsperson meldete der Polizei einen Unfall, der am frühen Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr auf der Rickenstrasse in Wattwil SG auf der Höhe Hinterer Hummelwald passiert sei. Das Auto liege auf dem Dach, so der Anrufer.

Die Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen stellte am Unfallort Beschädigungen an der Leitplanke fest, jedoch weder Personen noch Fahrzeuge. Die Ermittlungen zeigten, dass der Verunfallte sein Auto selber mit einem Landwirtschaftsfahrzeug barg, in einem Unterstand abstellte und die Kontrollschilder entfernte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Verletzung am Arm und Auto Totalschaden

Gemäss den bisherigen Ermittlungen geriet der 23-Jährige mit seinem Auto über den rechten Fahrbahnrand hinaus und fuhr auf die auslaufende Leitplanke. In der Folge muss das Auto auf die Seite gekippt, mehrere Meter über den Asphalt gerutscht und letztlich auf dem Dach zum Stillstand gekommen sein. Der 23-Jährige wurde dabei leicht am linken Arm verletzt. Am Auto entstand Totalschaden im Betrag von rund 10'000 Franken.

Eine Atemalkoholmessung zeigte einen positiven Wert. Es wurde eine Blut- und Urinprobe verfügt.