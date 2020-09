Ein Auto prallte auf der Gegenfahrbahn in einen entgegenkommenden Lastwagen.

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen um 7.20 Uhr.

Bei einer Kollision in Rafz ZH ist am Montagmorgen ein Autofahrer verstorben. Um 7.20 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der Schaffhauserstrasse in Richtung Grenzübergang. Kurz vor der Ausfahrt Rafz geriet das Fahrzeug aus nicht bekannten Grünen auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer heftigen Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen.