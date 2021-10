Zürich Hardbrücke – 23-Jähriger stürzt von Parkhausdeck und stirbt

In der Nähe des Bahnhof Hardbrücke ereignete sich in der Nacht auf Freitag ein Unfall. Kurz nach Mitternacht entdeckte ein Passant beim Parkhaus Pfingstweid eine schwerverletzte Person. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen der Rettungskräfte verstarb der 23-jährige Mann leider noch vor Ort, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung.