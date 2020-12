Murgenthal AG : 23-jähriger Tourist innerorts mit fast 110 km/h geblitzt

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Murgenthal AG erfasste das Messgerät einen Automobilisten mit 109 km/h. Er wurde vorläufig festgenommen.

Kapo SO

Die Zofinger Regionalpolizei führte am Sonntagmittag auf der Hauptstrasse in Murgenthal eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Gegen 13 Uhr erfasste der Radar einen Audi mit 109 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt das eine strafbare Tempoüberschreitung von 53 km/h.

Eine Polizeipatrouille sichtete den fraglichen Wagen wenig später und hielt ihn an. Am Steuer sass ein 23-jähriger rumänischer Tourist. Da dieser mit der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung den sogenannten

Rasertatbestand erfüllte, übernahm die Kantonspolizei Aargau die Bearbeitung und schaltete die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm ein. Diese eröffnete eine Strafuntersuchung, wie die Kapo Aargau in ihrer Mitteilung schreibt. Für die weiteren Ermittlungen nahm die Kantonspolizei den Touristen vorläufig fest.